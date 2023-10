Buraczki na zimę w zalewie octowej

Buraczki w zalewie octowej to prosty sposób na zdrową i pyszną zimową surówkę.

Doskonale pasują zarówno do mięsnych dań obiadowych, ale sprawdzą się również jako przekąska lub dodatek do kolacji.

Składniki 2 kg buraków

2 l wody

100 ml octu

2 łyżki cukru

liście laurowe

ziele angielskie

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Buraki umyj i ugotuj w osolonej wodzie. Warzywa obierz i pokrój na małe kawałki. Przygotuj zalewę, mieszają wodę z octem, solą i cukrem.

2. Przełóż buraki do wyparzonych wcześniej słoików. Dodaj ziarna pieprzu, ziele i liść laurowy. Zalej je gorącą zalewą.

3. Pasteryzuj buraki około 20 minut i zostaw do ostygnięcia.

Buraczki na zimę z przyprawami

Buraczki na zimę z korzennymi przyprawami to prosty w przygotowaniu, pyszny dodatek do potraw. To również witaminowa, rozgrzewająca bomba, która zimą smakuje najlepiej.

Składniki 2 kg buraków

5 goździków

5 łyżek octu

2 l wody

3 łyżki cukru,

1 łyżeczka cynamonu

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Buraki umyj i ugotuj w osolonej wodzie. Warzywa zetrzyj na tarce, dopraw mielonym cynamonem, utłuczonymi goździkami, pieprzem i solą do smaku.

2. Przygotuj zalewę, gotując wodę z octem i cukrem. Pokrojone buraki przełóż do wyparzonych słoików i zalej zalewą.

3. Pasteryzuj buraki około 15 minut.

Zdjęcie Zakwas z buraków to bogactwo witamin i minerałów / 123RF/PICSEL

Zakwas z buraków: Przepis z sokiem z kiszonych ogórków

Zakwas z buraków to doskonałe źródło probiotyków, które pomagają utrzymać zdrową florę bakteryjną jelit. Badania wykazały, że regularne spożywanie zakwasu z buraków może pomóc w poprawie funkcjonowania układu trawiennego, zwłaszcza w przypadku problemów z zaparciami lub niestrawnością.

Składniki 1 kg buraków

5 ząbków czosnku

2 listki laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 litr wody przegotowanej i ostudzonej

1 płaska łyżka soli kamiennej

1 łyżka soku z ogórków kiszonych lub kapusty kiszonej

Sposób przygotowania:

1. Umyte, obrane i pokrojone buraki ułóż w słoju. Dodaj obrany i pokrojony czosnek, ziele angielskie i liście laurowe. Całość zalej wodą wymieszaną z solą oraz wodą z kiszonych ogórków lub kapusty.

2. Słój przykryj gazą i przewiąż sznureczkiem.

3. Zakwas odłóż w ciepłym miejscu na kilka dni.



