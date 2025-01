Przypomina tort, urzeka nazwą. Marcinek rozkocha w sobie wszystkich

Nie bez powodu wpisane na Listę Produktów Regionalnych. Ciasto hajnowski marcinek to prawdziwy majstersztyk i to nie tylko jeśli chodzi o unikalny smak, ale także sposób przyrządzenia. Okazały niczym tort, lekko kwaśny, ale bardzo kremowy. Każdy, kto choć raz spróbuje marcinka, będzie wracał pamięcią do tego smaku.