Czas przechowywania zawekowanych przetworów zależy od rodzaju produktu oraz sposobu wekowania. Na ogół, prawidłowo zawekowane przetwory mogą być przechowywane od 1 do 2 lat. Produkty takie jak ogórki kiszone, buraczki czy pikle zaleca się spożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu zawekowania, aby cieszyć się pełnią ich smaku. Z kolei przetwory owocowe, takie jak dżemy, konfitury czy kompoty, mogą być przechowywane nieco dłużej, nawet do 24 miesięcy, zwłaszcza jeśli zawierają dużą ilość cukru, który działa jak naturalny konserwant.

Miejsce przechowywania ma kluczowe znaczenie dla trwałości zawekowanych produktów. Optymalne warunki to suche, ciemne i chłodne pomieszczenie, które chroni przetwory przed promieniami słonecznymi, wilgocią i nagłymi zmianami temperatury. Idealnym miejscem do przechowywania weków jest spiżarnia, piwnica lub zaciemniona szafka, gdzie panuje stała temperatura od 10 do 15 st. C.