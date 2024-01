Pysze i bogate w składniki odżywcze smarowidło do chleba. Przepis jest banalny

Szybka i prosta w przygotowaniu, przy czym jest bardzo zdrowa. Pasta z kurczaka to wspaniały dodatek do chleba, a także idealny pomysł na błyskawiczną i zdrową kolację. Jak zrobić smarowidło do chleba z kurczaka? Proponujemy dwa przepisy.

Zdjęcie Pastę z kurczaka i suszonych pomidorów przygotujesz w kilka minut. / 123RF/PICSEL