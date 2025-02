Tradycyjne gołąbki, czyli soczysty farsz z mięsa mielonego i ryżu zawinięty w liście kapusty, zna chyba każdy. Nie bez powodu uchodzi on - obok pierogów ruskich czy żurku - za ukochane danie Polaków. Pyszne, pożywne danie smakuje niemal wszystkim, a receptur, sposobów doprawiania i "patentów" na sos pomidorowy jest tyle, ile pań domu w naszym kraju. A czy wiecie, skąd wzięła się nazwa "gołąbek"? Nie jest to co prawda do końca ustalone, ale przyjmuje się, że nazwa ta może pochodzić od ukraińskiej nazwy tego dania, czyli "hołubci" (gołąbek).