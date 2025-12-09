Robienie ciasta coraz droższe. Tyle trzeba zapłacić za godzinę pieczenia przed świętami

Spis treści: Jak obliczyć koszt godziny pieczenia ciasta? Ile prądu zużywa piekarnik podczas godziny pieczenia? Jak zmniejszyć koszt pieczenia ciasta? Czy pieczenie w air fryerze jest tańsze?

Jak obliczyć koszt godziny pieczenia ciasta?

Obliczenie kosztu pieczenia ciasta nie jest skomplikowane, wymaga jednak znajomości kilku zmiennych. Po pierwsze musimy wiedzieć, jaka jest moc urządzenia. Najprościej ujmując, jest to maksymalna ilość energii, którą pobiera piekarnik przez określony czas działania. Moc ta wyrażana jest w watach (W), natomiast do obliczeń potrzebne będą nam kilowaty (kW). Jeden kilowat (kW) to 1000 watów (W), a informację o mocy urządzenia można znaleźć na etykiecie piekarnika.

Jak obliczyć koszt godziny pieczenia ciasta? Niezbędna jest także znajomość czasu pracy sprzętu. Chcąc obliczyć zużycie energii, musimy wiedzieć, ile będzie pracować, a w naszym przykładzie będzie to jedna godzina (h). Teraz wystarczy moc piekarnika pomnożyć przez czas pracy i otrzymujemy wartość energii w kilowatogodzinach. Wynikiem jest ilość zużytych kWh (kilowatogodzin), a to jest niezbędne do obliczenia kosztu godziny pieczenia. Do tego potrzebna będzie jeszcze stawka za energię elektryczną.

Stawka za energię, a konkretnie koszt 1 kWh, znajduje się w naszej umowie z dostawcą prądu. Aktualnie średnia cena dla gospodarstw domowych w taryfie G11 (czyli taka sama cena za prąd w dzień i w nocy) wynosi około 1,10 zł brutto za 1 kWh. Aby obliczyć, ile kosztuje nas korzystanie z urządzenia, wystarczy pomnożyć uzyskany wynik (kWh) przez cenę 1 kWh energii elektrycznej.

Ile prądu zużywa piekarnik podczas godziny pieczenia?

Skoro znamy wzór, możemy sami obliczyć, ile prądu zużywa piekarnik podczas godziny pieczenia. Dla przykładu załóżmy, że w naszej kuchni znajduje się urządzenie o mocy przyłączeniowej 3,5 kW. W takim przypadku wynik to efekt mnożenia:

3,5 kW x jedna godzina pracy urządzenia x 1,10 zł brutto (stawka za energię)

To oznacza, że godzina pieczenia w piekarniku kosztuje 3,85 zł, oczywiście przy założeniu powyższych zmiennych. Co zrozumiałe słabszy piekarnik, o mniejszej mocy, będzie zużywał mniej prądu. Na przykład piekarnik o mocy 2,5 kW w ciągu godziny pieczenia zużyje prąd o wartości 2,75 zł.

Ceny pieczenia ciasta w domowym zaciszu rosną z każdym rokiem i są to skoki znaczące. Jak bardzo, niech uprzytomni stawka za cenę energii elektrycznej na przykład z początku 2024 roku. W marcu 2024 1 kWh kosztowała 0,41 zł. A to oznacza, że godzina pieczenia ciasta, jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kosztowała ponad dwa razy mniej niż obecnie.

Jak zmniejszyć koszt pieczenia ciasta?

Jest kilka sposobów, a jednym z najbardziej skutecznych jest zmiana taryfy energetycznej. W naszym przykładzie koszt pieczenia ciasta podany jest w taryfie G11. W tej cena jest stała, ale można na przykład ją zmienić na G12. Ta druga oferuje niższą stawkę w godzinach pozaszczytowych, chociażby w godz. 13.00 - 15.00. Wtedy pieczenie może być znacznie tańsze, choć trzeba trzymać ustalonych taryfą godzin.

Jak zmniejszyć koszt pieczenia ciasta? Inne sposoby, niewymagające zmiany faktury, to na przykład korzystanie z termoobiegu. Ten pozwala na bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła w piekarniku, co umożliwia pieczenie w niższej temperaturze i tym samym ograniczenie zużycia energii. Warto również pamiętać, żeby piec ciasto przy zamkniętych drzwiczkach. Ich otwieranie powoduje obniżenie temperatury, co zmusza piekarnik do ponownego nagrzewania się i tym samym zwiększa zużycie energii.

Zmniejszyć koszty pieczenia może także wyłączanie piekarnika przed końcem pieczenia. Jeśli ciasto jest już prawie gotowe, warto wyłączyć urządzenie na 5-10 minut przed zakończeniem pieczenia. Zgromadzone wcześniej ciepło dokończy pieczenie, a my zaoszczędzimy "kilka" groszy.

Na koniec warto również pamiętać o klasie efektywności energetycznej piekarnika. Ta określa zużycie energii elektrycznej przez sprzęt i jest mierzona przez producenta na podstawie rocznego zużycia prądu. Na etykiecie energetycznej oznaczana jest dużymi literami od A do G, gdzie A oznacza bardzo wysoką efektywność, a G najniższą. Przy zakupie piekarnika warto kierować się tym, by wybierać możliwie jak najlepszą klasę, co obniży koszt pieczenia ciasta w piekarniku.

Czy pieczenie w air fryerze jest tańsze?

Air fryer to z definicji beztłuszczowa frytkownica, jednak jego zastosowanie jest znacznie większe. Urządzenie rzeczywiście przypomina frytkownicę, która wykorzystuje obieg ciepłego powietrza do obróbki termicznej różnych produktów spożywczych. A to oznacza, że w air fryerze można piec także ciasta.

Czy pieczenie w air fryerze jest tańsze? Tak, a wynika to z faktu, że zużywa mniej energii na mniejszych porcjach i szybciej się nagrzewa. A to przekłada się na niższe rachunki za prąd, krótszy czas gotowania i oszczędność, zwłaszcza przy gotowaniu dla jednej lub dwóch osób. A ciasto w air fryerze można zrobić w kilkadziesiąt minut.

