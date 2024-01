Piekarnik rozgrzać do 200 st. C. Z obu główek czosnku odciąć ogonki, do środka nalać oliwę(po 1 łyżce), zawinąć w folię aluminiową i piec przez około 40 minut. Na rozgrzaną patelnię wlać łyżeczkę oliwy i dorzucić pokrojona cebulę. Zeszklić na małym ogniu. Do cebuli wycisnąć upieczony czosnek. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Wrzucić na patelnię z cebulą i czosnkiem, i smażyć na wolnym ogniu pod przykryciem, co jakiś czas dolewając bulion (w sumie około 400 ml). Pod koniec gotowania, czyli po upływie około 25 minut, doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Zdjąć z gazu i trzymać jeszcze przez 5 minut pod przykryciem, by składniki ładnie "doszły", a aromaty się połączyły. Zmiksować, dolewając pozostałą część bulionu (około 200 ml). Gdy zupa uzyska konsystencję kremu, przelać na talerz, posypać świeżo posiekaną natką pietruszki. Podawać z grzankami. Można też posypać usmażonym na oliwie posiekanym czosnkiem.