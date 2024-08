Badanie opublikowane w 2021 roku w European Journal of Epidemiology wykazało, że spożywanie jednej filiżanki zielonych warzyw liściastych dziennie może obniżyć ryzyko chorób serca. Warzywa te są bogate w naturalne azotany, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. Tlenek azotu działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy przepływu krwi.

Brokuły to prawdziwy sojusznik serca. Są bogate w potas, który w połączeniu z sulforafanem - silnym przeciwutleniaczem - wspiera zdrowie naczyń krwionośnych. Sulforafan chroni naczynia przed uszkodzeniami i wspomaga ich regenerację, podczas gdy potas utrzymuje je w dobrej kondycji, zapewniając odpowiednią drożność. Regularne spożywanie brokułów pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, co jest kluczowe dla zdrowia układu krążenia.

Buraki to kolejne warzywo, które zyskało uznanie kardiologów. Są one bogate w azotany, co sprawia, że ich spożywanie pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Azotany zawarte w burakach są przekształcane w organizmie w tlenek azotu, co wspomaga krążenie krwi i obniża ciśnienie tętnicze. To sprawia, że buraki są jednym z czterech produktów szczególnie polecanych przez kardiologów w celu naturalnej regulacji ciśnienia.