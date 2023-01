Skyr – co warto o nim wiedzieć?

Spis treści: 01 Czym jest skyr?

02 Skyr w trakcie odchudzania

03 Skyr dla lepszego metabolizmu i poprawy odporności

04 Skyr dla sportowców

05 Skyr dla diabetyków

06 Skyr w trosce o zdrowie serca

07 Skyr dla mocnych kości

08 Skry przy nietolerancji laktozy?

Czym jest skyr?

Od ponad tysiąca lat skyr jest dla Islandczyków jednym z bazowych składników codziennej diety. Dziś cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, USA, Australii i w Polsce.

Skyr powstaje na bazie zsiadłego mleka. Choć najczęściej porównywany jest z jogurtem naturalnym, biorąc pod uwagę sposób wytwarzania, bliżej mu do świeżego sera. Zgodnie z tradycją, powstaje z dodatkiem podpuszczki (enzym, który pozwala uzyskać serowy skrzep z mleka). Jednak do produkcji skyru na dużą skalę, zamiast podpuszczki, najczęściej używa się tak zwanych "startowych kultur bakterii".

Skyr w trakcie odchudzania

Wizualnie zbliżony do jogurtu naturalnego, jest od niego nieco gęstszy, ale zbliżony w smaku. Jogurt naturalny powstaje najczęściej z mleka pełnotłustego, skyr z chudego, dlatego zawiera mniej tłuszczu i mniej kalorii. Jest doskonałym produktem dla osób dbających o szczupłą sylwetkę oraz odchudzających się. To bardzo ważny aspekt w trakcie redukcji masy ciała - zmniejszając kaloryczność jadłospisu musimy pamiętać, żeby sięgać po produkty o wysokiej wartości odżywczej. Skyr bez wątpienia do nich należy.

Skyr dla lepszego metabolizmu i poprawy odporności

Zdjęcie Skyr to produkt ceniony m.in. przez osoby będące na diecie / 123RF/PICSEL

Skyr powstaje na bazie odtłuszczonego mleka, do którego, po podgrzaniu, dodaje się żywe kultury bakterii - z uwagi na ich zawartość skyr ma korzystny wpływ na naturalną mikrobiotę jelitową. Warto włączyć go do diety, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym, wszak prawidłowy przebieg procesów metabolicznych jest warunkiem koniecznym do zdrowia w każdym aspekcie. Po skyr warto sięgnąć nie tylko profilaktycznie, ale również po infekcji, zwłaszcza jeśli niezbędne było włączenie antybiotykoterapii. Zawarte w skyrze żywe kultury bakterii pomogą odbudować naturalne środowisko jelit, a ich dobra kondycja to silniejsza bariera chroniąca organizm przed wirusami i bakteriami.

Skyr dla sportowców

Po skyr chętnie sięgają zawodowi sportowcy i osoby, które nie stronią od aktywności fizycznej. Ten produkt mleczny jest wyjątkowo bogaty w pełnowartościowe i łatwo przyswajalne białko. Zawiera go więcej nie tylko od zwykłego, ale też jogurtu typu greckiego. Podczas gdy skyr ma 11 gramów białka na 100 gramów produktu, w tej samej porcji jogurtu greckiego jest zaledwie 7 gramów białka.

Skyr dla diabetyków

Z uwagi na niską kaloryczność oraz znikomą zawartość tłuszczu i węglowodanów, a także niski indeks glikemiczny, skyr jest doskonałym produktem przy kłopotach w obrębie gospodarki węglowodanowej. Powinny po niego sięgać osoby z insulinoopornością, cukrzycą i nieprawidłowościami w metabolizowaniu węglowodanów. W ich diecie, z uwagi na liczne restrykcje, zakazy i ograniczenia ilościowe, bardzo ważne jest sięganie po produkty o wysokiej wartości odżywczej. A skyr jest nie tylko doskonałym źródłem wapnia. Ten islandzki przysmak zawiera:

witaminy z grupy B, z naciskiem na B2,B3 i B12

liczne składniki mineralne.

jest bogaty w wapń, fosfor, potas i magnez

Skyr w trosce o zdrowie serca

Ten niskotłuszczowy produkt mleczny o wysokiej zawartości kluczowych dla zdrowia serca pierwiastków, czyli potasu i magnezu oraz witamin z grupy B, które stabilizując pracę systemu nerwowego, przekładają się na lepszą kondycję serca, można śmiało włączyć do diety osób z kłopotami kardiologicznymi i genetycznie obciążanych chorobami serca oraz układu sercowo-naczyniowego.

Skyr dla mocnych kości

Zdjęcie Skyr jest wyjątkowo korzystny dla układu kostnego / 123RF/PICSEL

Skyr powinien znaleźć stałe miejsce w diecie osób dojrzałych, zwłaszcza w okresie menopauzalnym i andropauzalnym, kiedy wyraźnie wzrasta ryzyko osteoporozy. Skyr jest nie tylko cennym źródłem wzmacniającej kości wapnia. Zawiera też szczepy bakterii, które intensyfikują przyswajanie tego pierwiastka z produktów spożywczych. Jest wyjątkowo korzystny dla układu kostnego.

Skry przy nietolerancji laktozy?

Skyr, jak wszystkie fermentowane produkty mleczne, zawiera znikome ilości naturalnego cukru mlecznego, czyli laktozy. Jednak przy jej nietolerancji zdecydowanie bezpieczniej sięgnąć po produkt bezlaktozowy. Skyr jest dostępny również w takiej wersji.