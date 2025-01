Smaczna i delikatna ryba bije dorsza na głowę. Idealna dla osób na diecie

Choć łupacz rzadko gości na polskich stołach, zasługuje na większą popularność ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. To ryba, która nie tylko zachwyca delikatnym smakiem, ale także dostarcza cennych składników odżywczych wspierających zdrowie. Jego regularne spożywanie pomaga obniżyć poziom cholesterolu, a także wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Oto dlaczego warto włączyć go do swojej diety.