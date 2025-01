NAFLD to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych wątroby , która nie jest związana z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Jej rozwój może wynikać z insulinooporności, zaburzeń metabolicznych, a także czynników genetycznych i hormonalnych. Szczególnie narażone na to schorzenie są osoby z cukrzycą typu 2, zespołem metabolicznym, a także kobiety cierpiące na zespół policystycznych jajników. Problem ten dotyczy również pacjentów z niedoczynnością tarczycy, hipogonadyzmem, łuszczycą oraz obturacyjnym bezdechem sennym.

Wątroba pełni kluczową funkcję w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów. Gdy dochodzi do jej przeciążenia przez nieprawidłową dietę, brak aktywności fizycznej lub inne czynniki metaboliczne, zaczyna gromadzić nadmiar tłuszczu. W efekcie dochodzi do jej stłuszczenia, co stopniowo prowadzi do stanów zapalnych i uszkodzenia komórek wątrobowych.