Jeśli do końca lutego nie otrzymaliśmy deklaracji PIT-11, pierwszym krokiem powinna być weryfikacja, czy pracodawca dysponuje aktualnymi danymi kontaktowymi . Najczęstszą przyczyną opóźnień są błędne adresy - zarówno pocztowy, jak i mailowy - lub zwykłe przeoczenie. Warto więc skontaktować się z działem kadr i upewnić się, że dokument został wysłany na właściwy adres. Niezależnie od przyczyny opóźnienia, podatnik musi pamiętać, że brak PIT-11 nie zwalnia go z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. W przypadku dalszych trudności dobrze jest zebrać własne potwierdzenia dochodów, np. wyciągi bankowe czy paski wynagrodzeń, które mogą posłużyć jako podstawa do samodzielnego ustalenia wysokości składek .

Gdy bezpośredni kontakt z pracodawcą nie przynosi efektów, warto wysłać oficjalne ponaglenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. To nie tylko zwiększa szanse na otrzymanie dokumentu, ale także stanowi dowód w ewentualnym dalszym postępowaniu. Jeśli pracodawca nadal nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy do urzędu skarbowego. Urzędnicy mogą zweryfikować, czy firma faktycznie przekazała deklarację do fiskusa oraz podjąć działania wyjaśniające. Taka interwencja często skłania nieuczciwych lub opieszałych płatników do szybszego działania. Co więcej, urząd skarbowy może udostępnić podatnikowi dane o jego przychodach i zaliczkach na podatek, jeśli pracodawca wysłał deklarację do fiskusa, ale nie przekazał jej pracownikowi.