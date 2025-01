Aloes jest rośliną o cennych właściwościach zdrowotnych i pielęgnacyjnych . Był stosowany w medycynie naturalnej od wieków. To zasługa charakterystycznych liści, które są skarbnicą witamin, minerałów, aminokwasów i przeciwutleniaczy. Taka mieszanka działa nawilżająco, regenerująco i przeciwzapalnie. Dlatego też aloes jest zarówno składnikiem kosmetyków, jak i preparatów przeznaczonych do gojenia ran czy leczenia problemów ze skórą.

Roślina należy do sukulentów i występuje naturalnie na terenie suchych regionów Afryki, Ameryki Środkowej, Wyspach Kanaryjskich i na Półwyspie Arabskim. Najczęściej spotykaną odmianą są:

Znany od wieków. Do pielęgnacji stosowała go Kleopatra

Egipcjanie uważali aloes za naturalnego sprzymierzeńca w zachowaniu młodego wyglądu. Do pielęgnacji skóry miała go używać nawet Kleopatra. Z kolei Grecy i Rzymianie najczęściej sięgali po niego w celu przyspieszenia gojenia ran i łagodzenia bólu. Aloes nie bez powodu był określany jako "roślina nieśmiertelności" - składano go w darze zmarłym faraonom.