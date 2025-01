Sycące, ale nie tak tłuste jak obtaczane w panierce krokiety. Delikatne, ale nie tak lekkie jak te nadziane twarożkiem z cukrem. Ta wersja naleśników łączy w sobie to, co najlepsze: konkretny smak i brak długiego przygotowywania. Wystarczy nasmażyć naleśników i przygotować obłędny mięsno-warzywny farsz. Sekretnymi składnikami są tu ketchup, musztarda i jogurt grecki. Ta mieszanka idealnie wiąże mięso mielone, cukinię i marchewkę. To właśnie dlatego moja rodzina zachwyca się tym daniem i nieważne, jaką ilość przyrządzę, zawsze znikają w mgnieniu oka. Jeśli i wam znudziły się klasyczne propozycje obiadowe z naleśników, koniecznie spróbujcie greckiej wersji.