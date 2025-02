Zmiel herbatniki i wsyp do miski. Dodaj roztopione masło i krem pistacjowy. Dokładnie wymieszaj. Na blaszce wyłóż papier do pieczenia, dodaj herbatniki i uformuj spód.

Do miski włóż twaróg sernikowy, dodaj śmietankę, cukier, budyń, jajka, mleko skondensowane. Całość zmiksuj i wylej na przygotowany wcześniej spód. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C na 10 minut, a później piecz w 130 st. C przez ok. 70 minut.