Spis treści: 01 Cebula cukrowa - czym się charakteryzuje

02 Cebula cukrowa - jak wykorzystać ją w kuchni

03 Surowa cebula - czy jest zdrowa

04 Cebula - jakie ma wartości odżywcze

05 Cebula cukrowa - uprawa i przechowywanie

Tajemnicza nazwa "cebula cukrowa" to zbiorcze określenie kilku odmian cebuli zwyczajnej, które charakteryzują się nieco słodszym smakiem. Do odmian tych zaliczamy cebule: Orizaba F1, Sterling F1, Alibaba, Ailsa Craig.

Cebula cukrowa - czym się charakteryzuje

Cebule odmian określanych, jako cukrowe są zazwyczaj duże, mają zwarty, jędrny i biały miąższ, białą skórkę i są raczej soczyste. Nie tworzą wielowarstwowych łusek, łatwo się je obiera. W smaku są delikatne i łagodne, nieco słodkawe, zazwyczaj o znacznie mniejszym stopniu ostrości niż cebule innych odmian.

Zdjęcie Cebula cukrowa jest słodka w smaku / 123RF/PICSEL

Cebula cukrowa - jak wykorzystać ją w kuchni

Cebulę cukrową można oczywiście wykorzystać tak jak wszystkie inne odmiany cebuli zwyczajnej: do gotowania, smażenia i pieczenia. Jednak ze względu na unikatowe właściwości: delikatny słodki smak i jędrny miąższ, cebula cukrowa jest polecana przede wszystkim do spożywania na surowo. Idealnie sprawdzi się, jako dodatek do sałatek, kanapek, past i twarożków kanapkowych.

Surowa cebula - czy jest zdrowa

Sporo osób unika jedzenia surowej cebuli, ponieważ kojarzy im się z ostrym drażniącym smakiem i zapachem. Inni obawiają się, że surowa cebula może im wręcz zaszkodzić!

Czy surowa cebula rzeczywiście szkodzi zdrowiu? Wręcz przeciwnie - jedzenie surowej cebuli przynosi szereg korzyści zdrowotnych.

cebula ma działanie bakterio i grzybobójcze, jest "naturalnym antybiotykiem"

wspiera odporność

działa wykrztuśnie

obniża poziom złego cholesterolu i ciśnienie krwi

sprzyja pracy serca i układu krwionośnego

Dzięki zawartym przeciwutleniaczom jest pomocna w profilaktyce chorób nowotworowych. Dzięki zawartości związków krzemu i siarki doskonale wpływa także na urodę, wzmacniając włosy i skórę. Podczas obróbki termicznej cebula traci część swoich cennych właściwości, dlatego najzdrowsza jest właśnie ta spożywana na surowo.

Zdjęcie Miąższ cebuli cukrowej jest biały i jędrny / 123RF/PICSEL

O wiele łatwiej wprowadzić do diety surową cebulę z odmian cukrowych, właśnie ze względu na łagodny słodki smak. Z jedzenia surowej cebuli powinny zrezygnować osoby z ostrymi schorzeniami wątroby czy zapaleniem jelit. Także osoby cierpiące na zgagę powinny jej unikać.

Cebula - jakie ma wartości odżywcze

Zdrowie Cebula – warzywo o właściwościach dezynfekujących Cebula jest niskokaloryczna, bogata w przeciwutleniacze i błonnik. Zawiera wiele witamin i minerałów: witaminę A i witaminy z grupy B, C, E, K, PP, a także siarkę, żelazo, fosfor, wapń, krzem, magnez, cynk, selen. Cebula zawiera też związki, które przekształcają się w allicynę - substancję, za którą tak cenimy czosnek. Ma ona właściwości przeciwcukrzycowe, antynowotworowe, uelastycznia też naczynia krwionośne.

Cebula cukrowa - uprawa i przechowywanie

Zdjęcie W ogródku samodzielnie można uprawiać cebulę / 123RF/PICSEL

W Polsce cebula cukrowa jest uprawiana jako roślina dwuletnia. Bez problemu można wyhodować ją w przydomowym warzywniku. Nasiona wysiewa się w marcu w rozsadniku i pikuje na grządki w kwietniu. Pikowanie umożliwia uzyskanie dużych główek. Zbiory następują późnym latem.

Cebula cukrowa nie nadaje się do długiego przechowywania. Powinna zostać zjedzona w ciągu 2-3 miesięcy od zbiorów. Cebulę najlepiej trzymać w chłodnym, suchym, ciemnym i przewiewnym miejscu.

Nie powinno się jej przechowywać w lodówce, ponieważ duża wilgotność tylko przyspieszy jej psucie. Złym pomysłem jest także umieszczanie cebuli w plastikowych szczelnych pojemnikach lub foliowych workach. Idealne warunki dla przechowywania cebuli to kosz lub drewniana skrzynka w chłodnej dobrze wentylowanej spiżarni.

