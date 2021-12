Miso ramen z kurczakiem

Składniki 1/4 opakowania makaronu ramen ugotowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu

1 1/2 łyżki pasty miso

1 grzyb boczniak

100 g piersi kurczaka

1 łyżeczka sosu sojowego ciemnego np. House of Asia

30 g szpinaku baby

1 łyżeczka cebuli dymki

1 szklanka wody

1 jajko ugotowane na twardo

olej roślinny do smażenia

Kurczaka zamarynuj w sosie sojowym 15 minut. Usmaż na średnim ogniu, odwracając co 2 minuty. Usmażonego kurczaka pokrój na plasterki.

Do rondelka wlej wodę, doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień, dodaj pastę miso, dokładnie wymieszaj. Dodaj boczniaka, gotuj 3 minuty, dodaj szpinak.

Przełóż makaron do miseczki, zalej bulionem z grzybem i szpinakiem, dodaj kurczaka i połówkę jajka, udekoruj dymką.

Zdjęcie Zupa ramen wspaniale rozgrzewa i jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnego rosołu / materiały prasowe

Zupa meksykańska



Składniki 1 puszka czerwonej fasoli

1 puszka białej fasoli

1 puszka kukurydzy

1 czerwona papryka

1 papryka innego koloru

3-4 pieczarki

250 g mięsa mielonego (np. łopatki)

1-2 cebule

1-2 ząbki czosnku

1 mały słoiczek koncentratu pomidorowego

sól, pieprz

papryka ostra, słodka, majeranek, kurkuma

150 g startego żółtego sera

mąka

olej do smażenia

Mięso mielone doprawiamy przyprawą, dodajemy łyżeczkę zimnej wody i wyrabiamy w misce ręcznie. Formujemy pulpeciki, obsypujemy mąką i smażymy na oleju.



Cebule i papryki kroimy drobno, podsmażamy na oleju, gdy cebula lekko się zeszkli, dodajemy rozdrobniony czosnek i pieczarki pokrojone w plasterki.



W dużym garnku zagotowujemy dwie-trzy szklanki wody, dodajemy dwa rodzaje fasoli i kukurydzę, zagotowujemy. Dodajemy pokrojone i podsmażone papryki, pieczarki, cebule i czosnek. Ostrożnie dokładamy pulpety. Gotujemy ok. 15 minut, dodajemy koncentrat i przyprawy, gotujemy wszystko razem ok. 10 minut. Gorącą zupę nakładamy na talerze, posypujemy startym serem.

Zdjęcie Zupa meksykańska jest sycąca i rozgrzewająca / Picsel / 123RF/PICSEL

Bouef strogonow





Składniki 60 dag chudej wołowiny

8 pieczarek

5 kiszonych ogórków

2 łyżki masła

2 cebule

2 łyżki smalcu

1/2 szkl. śmietany kremówki

1 łyżka mąki

2/3 szkl. bulionu wołowego

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka musztardy

mielona słodka i ostra papryka

sól

pieprz

Wołowinę potnij w plasterki, a następnie w paski. Pieczarki oczyść, potnij na kawałeczki, obsmaż na rozgrzanym maśle. Cebule obierz, potnij w plasterki, zrumień na smalcu. Dodaj mięso, smaż razem chwilę. Oprósz mąką, zasmaż. Zalej bulionem. Duś 30 minut.



Ogórki pokrój na kawałeczki. Do mięsa dodaj pieczarki, ogórki oraz koncentrat pomidorowy i musztardę. Duś 20 minut. Pod koniec duszenia wlej śmietanę. Przypraw solą, pieprzem oraz słodką i ostrą papryką. Podawaj z ryżem lub ziemniakami.

Zdjęcie Bouef strogonow to solidne danie, które Polacy uwielbiają / 123RF/PICSEL

Zraziki z parówką





Składniki 2 podwójne filety z kurczaka

8 krótkich parówek

1 duża cebula

3–4 gałązki szałwii

sól, pieprz

2 łyżki masła

olej

Mięso umyj, wytrzyj. Filety rozetnij na 8 płatów. Przykryj je przezroczystą folią (by nie uszkodzić włókien mięsa) i cienko rozbij. Usuń folię. Kotlety oprósz solą i pieprzem. Odstaw do lodówki. Szałwię opłucz, osusz, listki oderwij od gałązek. Cebulę obierz, drobniutko posiekaj. Zeszklij na 1 łyżce masła. Dodaj listki szałwii i smaż razem jeszcze przez chwilę.



Tak przygotowaną cebulę z szałwią rozłóż na płatach mięsa. Na każdym połóż także parówkę. Zwiń. Zraziki zepnij wykałaczkami. Na patelni rozgrzej pozostałe masło oraz 2-3 łyżki oleju. Włóż mięso, zrumień je ze wszystkich stron. Zmniejsz płomień i duś jeszcze 15 minut.

Zdjęcie Zraziki z parówką to ciekawa propozycja na imprezę sylwestrową / Picsel / 123RF/PICSEL

Bogracz





Składniki 700 g wołowiny na gulasz

200 g boczku

3 cebule

2 papryki czerwone

3 ząbki czosnku

2 ogórki kiszone

łyżka węgierskiej pasty paprykowej do gulaszu

2 łyżki słodkiej papryki w proszku

papryka ostra wg smaku

majeranek

łyżeczka kminku

słoiczek przecieru pomidorowego

sól

pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

300 g klusek śląskich (zrobionych z trzech części ugotowanych i utłuczonych ziemniaków i jednej części skrobi ziemniaczanej)

W garnku z grubym dnem wytop boczek i przesmaż na tym posiekaną cebulę z cienko pokrojonym mięsem, dodaj oba rodzaje papryki w proszku, wymieszaj, aby połączyła się z tłuszczem.



Wlej wodę do wysokości trzech czwartych garnka, dodaj pozostałe przyprawy i gotuj pod przykryciem, aż mięso zrobi się miękkie. Następnie dodaj paprykę pokrojoną w paski, ogórki w kostkę, przecier pomidorowy, roztarty czosnek i pastę paprykową.



Gotuj kolejne 10 minut, po czym wrzuć kluseczki i poczekaj, aż wypłyną. Od tego momentu potrzymaj na ogniu jeszcze 5 minut. Na koniec możesz dodać natkę pietruszki.

Zdjęcie Bogracz to tradycyjna zupa gulaszowa. Świetnie sprawdzi się jako ciepłe danie sylwestrowe / Picsel / 123RF/PICSEL

Skrzydełka na ostro





Składniki 12 skrzydełek z kurczaka

4 łyżki ketchupu

2 łyżki musztardy

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka cukru

2 łyżki miodu

olej rzepakowy

sos sojowy

przyprawa do grilla

przyprawa chili lub ostra papryka w proszku

Skrzydełka umyj i osusz. W miseczce wymieszaj musztardę, ketchup, cukier, miód, sos sojowy, chilli lub ostrą paprykę i wyciśnięty czosnek. Natrzyj mięso marynatą i wstaw do lodówki na trzy godziny. Piecz w piekarniku około 40 minut w temperaturze 180˚C.

Zdjęcie Skrzydełka warto marynować przez całą noc. W ten sposób przyprawi wnikną głęboko w mięso / 123RF/PICSEL

