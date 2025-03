Dziennikarka i ekspertka ds. zdrowej żywności wzięła pod lupę mochi dostępne w polskich sklepach . Na pierwszy rzut oka skład wydaje się nieszkodliwy - woda, przecier z owoców w zależności od smaku (ok. 20 proc.) i mąka ryżowa. Jednak już na trzecim miejscu pojawia się syrop glukozowy , który Bosacka określa jako "najgorsza postać cukru" .

To jednak nie koniec cukrowych pułapek. W mochi znajdziemy również trehalozę, maltodekstrynę i dekstrozę, a także konserwanty, gumę ksantanową i sztuczne aromaty .

Do tego dochodzi sorbinian potasu - konserwant gwarantujący, że mochi przetrwa nawet koniec świata

Podczas degustacji mochi Katarzyna Bosacka nie kryła rozczarowania. "Na górze jest taki, można powiedzieć, glut ryżowy" - opisała konsystencję ciasteczek. Choć ich struktura może podobać się dzieciom, ekspertka nie poleca ich najmłodszym. Spróbowała kilku wersji smakowych, w tym czekoladowej i orzechowej, i doszła do wniosku, że same lody byłyby lepszym wyborem: "Gdyby tego gluta nie było, to te lody czekoladowe byłyby dużo smaczniejsze".