Marynowanie przez noc w kefirze nada mięsu wyjątkowej delikatności, sprawi także, że będzie soczyste i smaczne. Krakersy sprawią, że panierka będzie wyjątkowo chrupiąca. Przyprawa do gyrosa ma uniwersalny smak i z pewnością przypadnie do gustu gościom. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać przyprawy wg własnego uznania i gustu.

- 2 lub 3 piersi z kurczaka, - przyprawa do gyrosa, - kefir, - mała paczka krakersów

Piersi pokroić w cienkie paski i przyprawić przyprawą do gyrosa. Zalać kefirem i odstawić do lodówki na całą noc. Następnego dnia mięso wyjąć z kefiru i opanierować w pokruszonych krakersach. Smażyć na głębokim oleju. Osączyć z tłuszczu na ręczniku papierowym. Świetnie sprawdza się jako przekąska na imprezach, ale to także doskonały pomysł na obiad. Dzieci przepadają za smakiem tych kotlecików!