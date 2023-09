Tak Anna Lewandowska przygotowuje leczo. Makłowicz byłby zawiedziony

Leczo to pyszne, pożywne i uwielbiane przez Polaków danie jednogarnkowe. Najlepiej smakuje latem oraz wczesną jesienią, przy wykorzystaniu świeżych pomidorów, cukinii oraz papryki. Mimo że wszystkie przepisy są do siebie bardzo podobne, każdy przygotowuje je na swój sposób. Jesteście ciekawi jak smakuje leczo z przepisu Anny Lewandowskiej? Gwiazda wrzuca do niego dodatkowo dwa składniki, dzięki którym jest wyjątkowo smaczne i zdrowe.

Zdjęcie Anna Lewandowska robi leczo na swój sposób. Zdaniem dietetyczki kluczowe są dwa składniki / Bartosz Krupa / East News