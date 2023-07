Tak w prosty sposób zrobisz domową musztardę. Jej smak jest obłędny

Musztarda to doskonały dodatek do wielu potraw - m.in. mięs czy dań z grilla. Ta, którą kupujemy w sklepie, często w składzie ma wiele szkodliwych związków - polepszaczy smaku czy konserwantów. Cenisz sobie zdrowsze rozwiązania? Przygotuj musztardę samodzielnie. To naprawdę bardzo proste.

Zdjęcie Aby zrobić domową musztardę potrzebne są nasiona gorczycy i kilka przypraw / 123RF/PICSEL