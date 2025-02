Tanie składniki, a smak obłędny. Tradycyjny przysmak konkuruje z pizzą

Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych cebularze są dumą Lublina i całej Polski. Specjalna receptura ich przygotowywania musi spełniać ścisłe kryteria, by zachować ich unikalny smak. Na szczęście nie trzeba wybierać się do Lublina, by cieszyć się tym przysmakiem, bo cebularze można przyrządzić w zaciszu własnego domu. Koniecznie wypróbujcie!