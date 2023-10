Co pić zamiast mleka krowiego?

Coraz więcej osób z różnych powodów rezygnuje ze spożywania mleka krowiego. Niekiedy zmuszają do tego alergie i nietolerancje pokarmowe, inni decydują się na to z powodów etycznych i w trosce o środowisko. Wielu ekspertów żywieniowych twierdzi także, że mleko UHT to dietetyczne nieporozumienie, ponieważ nie ma żadnych wartości odżywczych, a z kolei to nieprzetworzone może szkodliwie oddziaływać na układ hormonalny i powodować wiele różnych schorzeń. Z tych względów wiele osób decyduje się na całkowitą rezygnację lub drastyczne ograniczenie spożywania mleka.

By móc przygotować wiele popularnych potraw i deserów mleko jest konieczne, ale na szczęście w dzisiejszych czasach bez problemu można zakupić czy też samodzielnie przygotować jego roślinne odpowiedniki. W sklepach spożywczych dostępny jest już cały wachlarz różnych rodzajów napojów na bazie soi, owsa, migdałów, ryżu itp. Jak dotąd mało kto jednak słyszał o mleku ziemniaczanym - brzmi nieco abstrakcyjnie, jednak z kartofli również można przygotować wegański napój.

Co więcej, przepis jest naprawdę dziecinnie prosty, a składniki łatwo dostępne i niedrogie. Jak więc zrobić mleko ziemniaczane w domowych warunkach?

Zdjęcie Aby przygotować mleko ziemniaczane wystarczy je ugotować, a następnie blendować z kilkoma dodatkami / 123RF/PICSEL

Jak zrobić mleko z ziemniaków?

Do przygotowania mleka z ziemniaków potrzebne będą następują składniki:

Składniki 250 g surowych, obranych ziemniaków

4 szklanki wody

2 łyżki migdałów blanszowanych, zmielonych

1 szczypta soli

4 łyżki miodu lub innego słodzidła

aromat waniliowy (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Obrane ziemniaki zalej 4 szklankami zimnej wody i doprowadź do wrzenia, gotuj minimum 15 min. Gdy będą miękkie przełóż je wraz wodą z gotowania do kielicha blendera. Dodaj mielone migdały, sól, miód i wanilię. Zmiksuj wszystko na gładki płyn i pozostaw do ostygnięcia. Następnie przy użyciu gazy przecedź płyn kilkukrotnie do naczynia. Przelej do słoika i przechowuj w lodówce przez maksymalnie 4 dni.

