Ten przepis to hit obiadowy. Już nigdy nie zjesz kalafiora w innej wersji

Kalafior to jedno z letnich warzyw, które uwielbiają zarówno dorośli jak i dzieci. W Polsce jada się go najczęściej z dodatkiem masła i bułki tartej - podobnie jak fasolkę szparagową. W tym wariancie jest genialnym dodatkiem do dań mięsnych i rybnych, a także młodych ziemniaczków. Wielu smakoszy chętnie też przygotowuje kalafiorową zupę czy np. zapiekankę z dodatkiem tego warzywa. Dla tych, którzy chcą próbować go w jeszcze innej odsłonie mamy przepis na proste, ale jakże pyszne danie. Chodzi o kalafior w cieście naleśnikowym.

Jak zrobić kalafiora w cieście naleśnikowym?

Kalafior w cieście naleśnikowym to nic innego jak połączenie chrupiącego ciasta i delikatnego, rozpływającego się w ustach kalafiora. Jego przygotowanie jest bardzo proste, a składniki, jakie będą potrzebne, zapewne masz już w swojej kuchni. Ponadto z pewnością posmakuje również najmłodszym domownikom. Jak zrobić kalafiora w cieście naleśnikowym?

Kalafior w cieście naleśnikowym - przepis

Aby przygotować kalafiora w cieście naleśnikowym potrzebne będą następujące składniki.

Składniki 2 jajka

1 kalafior

pół szklanki mleka

pół szklanki mąki pszennej

olej do smażenia

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

sól i pieprz do smaku

Zdjęcie Kalafior w cieście naleśnikowym można serwować solo lub też podać do mięsa, ryby czy ziemniaków / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania

Zacznij od podzielenia kalafiora na różyczki, następnie ugotuj je w osolonej wodzie do miękkości - ok. 7 min. Odcedź. W naczyniu wymieszaj jajka, mąkę, mleko, proszek do pieczenia oraz przyprawy tak, aby powstało ciasto bez grudek. Na patelni rozgrzej olej. Zanurzaj każdą różyczkę w cieście naleśnikowym i od razu kładź na rozgrzanym oleju. Smaż każdą sztukę z obu stron na złocisty kolor. Usmażone różyczki połóż na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym, dzięki czemu pozbędziesz się nadmiaru tłuszczu. Smacznego!