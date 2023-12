Ten ser to bomba odżywczych składników i uczta dla podniebienia. Włosi go uwielbiają

Burrata to rodzaj włoskiego sera o wyjątkowym smaku i niepowtarzalnej, aksamitnej konsystencji. Polacy coraz chętniej się nim zajadają i wykorzystują do przygotowywania mnóstwa potraw na ciepło i zimno. Dlaczego warto jeść burratę, jakie ma właściwości i do czego można ją wykorzystać w kuchni?

Zdjęcie Burrata to ser podobny do mozzarelli, ale zdaniem wielu - zdecydowanie lepszy w smaku / 123RF/PICSEL