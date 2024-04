Kalafiorowa ze śmietaną, posypana koperkiem , podana z czosnkowymi grzankami lub świeżą pajdą chleba, to zupa, która przekona do siebie nawet wybrednego niejadka.

Do garnka wkładamy udko z kurczaka i zalewamy zimną wodą ok. półtora do dwóch litrów, a następnie zagotowujemy na niewielkiej mocy palnika.

Do garnka dosypujemy warzywa, ale na razie bez kalafiora. Solimy i doprowadzamy całość do wrzenia. Kolejny etap to dodanie kalafiora do garnka i gotowanie aż warzywo będzie miękkie.