To najpyszniejszy sposób, by obniżyć cholesterol i zadbać o zdrowie serca

Tahini z powodzeniem można zjadać solo - dwie łyżki pasty dziennie sprawią, że w przeciągu miesiąca-dwóch można odczuć jej prozdrowotne działanie. Można też dodawać ją do jogurtów, owsianek, koktajli owocowych a także jako zagęszczacz sosów. Sprawdzi się jako baza sosów do sałatek (dodaj do niej oliwę z oliwek, przyprawy, nieco musztardy) a także jako smarowidło do naleśników czy racuchów w towarzystwie świeżych owoców.