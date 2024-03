Trę na wiórki i mieszam w salaterce. Takie połączenie smaków podbija każdy obiad

Opracowanie Martyna Bednarczyk

W wielu domach surówki to nie tylko nieodłączny dodatek do obiadu, ale także ważny składnik w codziennej diecie. Odpowiednio dobrane składniki są w stanie dodać charakteru nawet najprostszemu posiłkowi, a dodatkowo nadają mi więcej wartości odżywczych. Jeśli chcemy, by nasze obiady były jeszcze smaczniejsze, przygotujmy zapas chrupiącej surówki z selera i gruszki.