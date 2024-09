Przeglądając karty historii, możemy dotrzeć do informacji, mówiącej, że pilaw wywodzi się z Azji Środkowej , a najpewniej terenów dzisiejszego Tadżykistanu. Liczne książki podają, że przygotowywało się go z ryżu, jednak największą popularnością cieszy się wersja turecka, w której główne skrzypce gra bulgur.

To kasza pozyskiwana z ziaren pszenicy durum, która stanowi podstawę pilawu, potrawy orientalnej, do której wykorzystuje się liczne warzywa i przyprawy, a w wielu domach także mięso. Potrawę często podaje się jako dodatek do większych dań, ale odpowiedni dobór składników sprawi, że będzie stanowił pełnoprawną i mocno sycącą potrawę. Najprostsza wersja zakłada użycie jedynie kaszy, bulionu oraz przecieru pomidorowego. Poniżej przedstawiamy opcję na bogato.