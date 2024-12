Pierniczki i pierniki - naprawdę trudno wyobrazić sobie święta bez ich smaku i aromatu. Przepisów na pyszne ciastka jest całe mnóstwo. Jednym z nich jest przepis na pierniczki "śmietanki" ze śmietanką i miodem w składzie. Z pewnością dołączą do twoich ulubionych.

Miód rozpuścić z cukrem i przełożyć do miski. Do ciepłego syropu wbić całe jaja, wlać roztwór sody i śmietankę, wsypać utłuczone, przesiane korzenie i wyrabiając, dodać tyle mąki, aby otrzymać ciasto nadające się do rozwałkowania.