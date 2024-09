W PRL-u był obowiązkiem w każdej kuchni. Znów wraca do łask. Zdrowo i tanio

W czasach PRL-u był prawdziwym, kuchennym hitem - niemal tak pożądanym, jak dzisiejsze, wielofunkcyjne roboty kuchenne. Znajdując się na wyposażeniu mieszkania był dumą każdej kucharki, sprawiając, że panie domu zgodnie podkreślały jego zalety. W kolejnych dekadach odszedł jednak w zapomnienie - po to, by w XXI wieku odrodzić się na nowo i z przytupem wkroczyć do naszych kuchni. Kuchenny hit z PRL-u wraca do łask. Szybko docenisz jego umiejętności.