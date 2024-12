Krokiety to jedna z ulubionych potraw Polaków. Na stołach zdecydowanie częściej pojawiają się szczególnie w okresie bożonarodzeniowym - świetnie dopasowują się bowiem smakiem do wigilijnego barszczu, a kiedy w środku zawierają dodatek kapusty (która, według dawnych wierzeń, posiada życiodajną siłę, dzięki której przyroda i człowiek budzą się do życia), wpisują się dodatkowo w wigilijną tradycję. Kiedy jednak intensywny, świąteczny czas obfituje w rodzinne spotkania i odwiedziny, smakiem krokietów szybko można się "przejeść". Wtedy warto sięgnąć po alternatywę.