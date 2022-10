Spis treści: 01 Imbir - właściwości

02 Jak jeść imbir? Z czym go połączyć?

03 Jak pić imbir? Herbaty, napar, zdrowotne mikstury

04 Z czym nie łączyć imbiru? Kto powinien na niego uważać?

05 Imbir - jaka dawka dziennie?

06 Jak przechowywać imbir?

Imbir - właściwości

Imbir jest rośliną znaną głównie ze swoich właściwości leczniczych, ale może być także przyprawą, dodatkiem do herbaty, afrodyzjakiem i czynnikiem wspierającym odchudzanie. Odkryty został na wyspach Melanezji, ale rozpowszechniono go w Azji. Jego popularność nie słabnie, głównie z powodu jego wielu właściwości, do których należą m.in.:

Właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

Działanie rozgrzewające

Działanie przeciwbólowe

Działanie przeciwgorączkowe

Uśmierzenie zgagi i mdłości

Łagodzenie choroby lokomocyjnej

Zmniejszenie bólu w czasie migreny

Ochrona przed zakrzepami

Likwidacja wzdęć

Pomoc przy dolegliwościach związanych z układem pokarmowym i trawieniem

Usuwanie nadmiaru wody z organizmu

Wspomaganie metabolizmu

Jak jeść imbir? Z czym go połączyć?

Zdjęcie Imbir marynowany używany jest do sushi. / 123RF/PICSEL

Z powodu pozytywnych działań imbiru, warto go włączyć do swojego jadłospisu. Jednak wiele osób nie wie, jak jeść imbir i z czym go łączyć.

Świeży imbir można spożywać nawet na surowo, po wcześniejszym obraniu go z jasnobrązowej skórki. Ze względu na specyficzny smak to rozwiązanie nie przypadnie każdemu do gustu. O wiele łatwiej przemycić tę wartościową roślinę do posiłków, między innymi w postaci przypraw. Imbir jest podstawowym składnikiem mieszanek przypraw w kuchni azjatyckiej. Dodawany jest do garam masala czy do curry. Starty, surowy imbir świetnie się nada również jako dodatek do potraw z ryżem lub zup.

Do sushi często używany jest także imbir marynowany, który ma oczyszczać kubki smakowe pomiędzy kolejnymi kawałkami sushi. Co więcej, jego właściwości stanowią zabezpieczenie w razie spożycia nieświeżej ryby. Imbir można stosować również do własnych, domowych marynat, przygotowywanych z dodatkiem papryczki chilli i łyżeczki miodu.

Suszony imbir stosowany jest także w polskiej kuchni i dodawany do potraw takich jak piernik, pasztety lub flaki. Niektórzy używają imbiru do owsianek, sosów mięsnych i do zup.

Jak pić imbir? Herbaty, napar, zdrowotne mikstury

Najbardziej znanymi płynami z wykorzystaniem tej rośliny są herbaty z imbirem. Dodaje się do nich świeży korzeń, który należy dokładnie umyć. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że wiele wartościowych związków i witamin ginie w wysokiej temperaturze, dlatego imbir najlepiej dodawać do lekko przestudzonego naparu, a następnie przykryć kubek talerzykiem.

Innym napojem, który cieszy się dużą popularnością, jest tzw. złote mleko. To mikstura stworzona ze składników takich jak: mleko, imbir, kurkuma, cynamon, goździki, czarny pieprz, kardamon i olej kokosowy lub masło.

Kolejnym rozwiązaniem, bardzo często stosowanym, jest woda z cytryną i imbirem, która zwana jest eliksirem na odchudzanie, ponieważ przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm z toksyn. Korzeń spożywany jest także w postaci syropów, nalewek czy soków z imbirem.

Zdjęcie Woda z imbirem i cytryną wpływa oczyszczająco na organizm. / 123RF/PICSEL

Z czym nie łączyć imbiru? Kto powinien na niego uważać?

Pomimo tego, że imbir ma wiele właściwości działających pozytywnie na organizm, to jednak nie powinien być stosowany u każdego. Przede wszystkim imbiru nie należy łączyć z lekami, a dokładnie z beta-blokerami, antykoagulantami, kwasem acetylosalicylowym i insuliną.

Imbir nie jest wskazany również dla osób, które chorują na schorzenia żołądka. Korzeń może podrażniać błonę śluzową i pogarszać ich obecny stan.

Dla kobiet imbir w ciąży bywa czasem zbawieniem na mdłości, ale równocześnie może prowadzić do podrażnienia żołądka. Także podczas karmienia, spożywanie imbiru nie jest wskazane, ponieważ znacząco wpływa to na smak mleka.

Imbir - jaka dawka dziennie?

Jak we wszystkim i tu musimy znaleźć umiar. Dzienna dawka imbiru wynosi od 4 do 5 gramów. Spożywanie za dużo imbiru ma następujące objawy:

Bóle i zawroty głowy

Biegunka

Ból brzucha

Kołatanie serca

Wzdęcia

Obniżenie stężenia glukozy we krwi

Krwawienia

Jak przechowywać imbir?

Najlepszym sposobem na to, jak przechowywać imbir, jest umieszczenie go w suchym, ciemnym miejscu, w którym jest przewiew. Można również włożyć go do lodówki i zawinąć folią, ale pozostawiając dostęp do powietrza. Dzięki temu imbir będzie mógł leżeć tam nawet 3-4 tygodnie, zachowując swój pierwotny stan.

