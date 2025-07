Co może być konkurencją dla łososia i dorsza?

Najczęściej sięgamy po ryby takie jak dorsz, czy łosoś i jest to dobry wybór, ale należy pamiętać, że te ryby także mają swoje minusy.

Większość dostępnych w sklepach łososi to ryby hodowlane. Zawierają one więcej tłuszczu, ale często mniej omega-3, a więcej omega-6 (których nadmiar może sprzyjać stanom zapalnym). Hodowle bywają też źródłem zanieczyszczeń i antybiotyków, co niepokoi konsumentów.