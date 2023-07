Wspiera serce i wspomaga wzrok. Zasyp cukrem i wsadź do słoików

Oprac.: Aleksandra Tokarz Kuchnia

Wiszą niepozornie na krzaczkach, będąc najczęściej smaczną przekąską lub dodatkiem do deserów. Wielu zapomina jednak, że można przyrządzić z nich również pyszny napój, którym będziemy do woli rozkoszować się w trakcie zimowych miesięcy. Jak zrobić sok z borówki na zimę? To prawdziwa skarbnica witamin, która nie tylko wspomoże pracę serca, ale również poprawi pamięć czy wesprze funkcjonowanie wątroby.

Zdjęcie Jak zrobić sok z borówki na zimę? Oto na co jest dobry sok z borówki / 123RF/PICSEL