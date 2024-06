Rozłóż pojedynczą warstwę liści na blasze z papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 150°C (w trybie góra-dół). Pieczenie z każdej strony powinno trwać od trzech do pięciu minut. Chipsy z jarmużu powinny być chrupiące, ale nie spalone. Inaczej będzie w nich dominować gorzki smak.