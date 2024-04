Czy ryby są zdrowe? Wprowadź do codziennego menu

Dietetycy zgodnie zalecają, by regularnie sięgać po ryby. Według aktualnych zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego te powinny lądować na naszym talerzu przynajmniej dwa razy w tygodniu . Szczególnie polecanymi są łososie, śledzie, morszczuki, makrele, sardynki czy dorsze.

Ryba brama , zachwycająca prozdrowotnym składem i delikatnym smakiem, to jeden z tych wyborów, o którym wielu Polaków nie ma wręcz pojęcia. Brama zamieszkuje Pacyfik, Ocean Atlantycki i Indyjski oraz Morze Śródziemne, charakteryzując się srebrzystymi łuskami, złotymi oczami oraz skośnymi ustami ze skrzywioną dolną szczęką.

Czy jedząc ryby można schudnąć? Brama poleca się do codziennego menu

Jej mięso zachwyci jednak niejedno podniebienie. Brama kusi delikatnym smakiem oraz lekkim miąższem . Na świecie sięgają po nią na co dzień. W Polsce wciąż bywa nieodkryta.

Ryba brama jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawarte w niej kwasy omega-3 pomagają obniżyć ciśnienie krwi, działając przeciwzapalnie i poprawiając funkcjonowanie naczyń krwionośnych. To przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób serca . Brama bywa nazywaną strażniczką układu sercowo-naczyniowego.

Co więcej, ryba brama korzystnie wpływa także na mózg - wspierając jego rozwój i funkcjonowanie, a także zmniejszając ryzyko rozwoju groźnych chorób, w tym alzheimera. Strzeże też zdrowia oczu - zawarte w niej witaminy A i D chronią przed zwyrodnieniem plamki żółtej, poprawiając także ostrość widzenia. Za sprawą fosforu, wapnia i magnezu wspiera także prawidłowy wzrost i funkcjonowanie kości , zmniejszając również ryzyko osteoporozy.

Rybę bramę do swojej lodówki zaprosić powinny przede wszystkim te osoby, które marzą o zgubieniu zbędnych kilogramów. To bowiem niskotłuszczowy i niskokaloryczny produkt, który będzie idealnym wsparciem podczas diety. Do organizmu dostarcza też duże ilości białka, zapewniając przy tym uczucie sytości na długi czas.