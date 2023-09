Wymazuje widoczne oznaki starzenia, działa antyseptycznie. Dereń jadalny – jesienny król przetworów

Oprac.: Martyna Bednarczyk Kuchnia

Dereń jadalny zachwyca morzem kwiatów już wczesną wiosną. Na jego owoce trzeba jednak poczekać do lipca, choć specjaliści doradzają, by z ich zrywaniem wstrzymać się jeszcze do października. Tym sposobem zyska czas na wygrzanie się w ciepłych promieniach słońca, a nawet może delikatnie przemarznąć podczas pierwszych chłodnych nocy. Takie owoce skumulują w sobie najwięcej smaku, który uwolni się w apetycznych przetworach.

Zdjęcie Owoce derenia sprawdzą się w okresie jesienno-zimowym. Warto włączać je do diety / 123RF/PICSEL