Melatonina - co to takiego?

Melatonina to hormon odpowiedzialny za regulację naszego rytmu dobowego, czyli daje znać naszemu ciału, kiedy ma być aktywne, a kiedy pora udać się na odpoczynek regeneracyjny. Dotąd uważano, że melatonina wytwarzana jest jedynie w szyszynce, czyli przedniej części mózgu, ale najnowsze dane wskazują, że w jelitach stężenie tego hormonu potrafi być wyższe. Hormon ten pobudzany jest do wydzielania na podstawie ilości światła dziennego, które rejestrowane jest przez nasze ciało. Im ciemniej, tym więcej wydzielanej melatoniny i tym bardziej jesteśmy senni. Okazuje się, że poza związkiem ze snem, melatonina ma nam o wiele więcej do zaoferowania.