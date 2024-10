Suszenie grzybów. Które gatunki wybierać?

Jeśli zamierzamy suszyć grzyby, powinniśmy wybierać gatunki, które idealnie się do tego nadają, zachowując swoje walory smakowe, na czym najbardziej nam zależy. Odpowiednimi grzybami do suszenia są m.in. borowiki, podgrzybki, smardze i koźlarze. Do suszenia świetnie nadają się grzyby o dużych owocnikach, ponieważ ten proces powoduje zdecydowane kurczenie się grzybów.

Zdecydowanie złym pomysłem będzie suszenie grzybów blaszkowych, takich jak kurki, gąski i rydze. Blaszki ukryte pod kapeluszami takich grzybów źle znoszą proces suszenia i bardzo często się kruszą. Ponadto, w przypadku kurek, stają się one gorzkie, natomiast kanie podczas suszenia tracą smak i aromat.

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy suszyć rydzów. Nie chodzi o utracenie ich walorów smakowych, ale o nasze zdrowie. Rydze zawierają dużo białka, które podczas suszenia ulega rozkładowi, tym samym uwalniając wiele toksyn.

Jak przygotować klasyczną zupę grzybową? 123RF/PICSEL

Co przygotować z suszonych grzybów?

Suszone grzyby w kontekście kulinarnym możemy wykorzystać na różne sposoby, np. przygotowując z nich sosy, farsze czy zupę.

Z zebranych jesienią grzybów warto ugotować klasyczną zupę grzybową. Suszone grzyby dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą, wkładamy do garnka i zalewamy dwoma litrami wody, zostawiając je na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Tak przygotowane grzyby gotujemy wraz z wodą, w której się moczyły, a proces gotowania powinien trwać ok. 30 minut. Po tym czasie do wywaru wkładamy obraną marchewkę, pietruszkę, kawałek selera i cebulę. Całość gotujemy ok. jedną godzinę, aż warzywa zrobią się miękkie.

Do garnka dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę i nadal gotujemy. Doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Opcjonalnie zupę możemy zabielić śmietaną.

Sos z suszonych grzybów doskonale pasuje do makaronu 123RF/PICSEL

Kolejną propozycją na przygotowanie posiłku z wykorzystaniem suszonych grzybów, jest pyszny makaron z sosem grzybowym w roli głównej. Grzyby kroimy na mniejsze kawałki i podsmażamy je na patelni wraz z posiekaną w kostkę cebulą i czosnkiem.

Następnie dodajemy śmietankę i całość doprawiamy solą i pieprzem. Ugotowany makaron przekładamy do patelni z sosem i całość delikatnie mieszamy. Gotowe!

Suszone grzyby mogą również posłużyć jako farsz do pierogów. Po wcześniejszym namoczeniu grzyby siekamy bardzo drobno i smażymy je na patelni wraz z poszatkowaną cebulą. Sól i pieprz do smaku, a na koniec farszem uzupełniamy pierogowe ciasto.

Grzyby i ryż to doskonałe połączenie, dzięki któremu przygotujemy smaczne risotto 123RF/PICSEL

Niezwykłą ucztą dla podniebienia bez wątpliwości jest risotto z grzybami. Rzecz jasna, z powodzeniem możemy sięgnąć po grzyby suszone. Zatem do dzieła.

Grzyby płuczemy, przekładamy do garnka, zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy grzyby, ale nie wylewamy wody z garnka. Gdy grzyby nieco ostygną, siekamy je na małe paski.

Jedną cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na w głębszym naczyniu. Gdy cebula lekko się zeszkli, wsypujemy ryż i regularnie mieszamy. Po chwili do ryżu i cebuli dodajemy pokrojone w paski grzyby, mieszamy i wlewamy 1/3 szklanki białego, wytrawnego wina. Całość smażymy na średnim ogniu do momentu, aż wino odparuje.

Do naczynia z cebulą, grzybami i ryżem wlewamy chochlę wywaru powstałego z moczenia grzybów. Całość podsmażamy, by ryż wchłonął płyn w naczyniu. Gdy ryż nasiąknie już płynem, dolewamy dwie szklanki bulionu warzywnego, dodajemy sól i pieprz do smaku.

Po kilkunastu minutach ryż powinien być już miękki i wówczas do całości dodajemy jedną łyżkę zimnego masła. Wyłączamy palnik pod naczyniem i całość delikatnie mieszamy. Ryż wykładamy na talerze i posypujemy startym parmezanem.

Jak rozplanować posiłki dla dziecka na cały dzień i dlaczego warto zadbać o odpowiednie porcje?