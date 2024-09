Patisony, chociaż ich polska tradycja trwa dopiero od lat 80. XX wieku, uprawiano od setek lat - przede wszystkim w Ameryce Północnej, skąd warzywo trafiło do Europy. "Kuzyn dyni" - jak nazywa go wielu - zaskakuje przede wszystkim swoim niecodziennym kształtem (do tego stopnia, że niektórzy kupują go tylko po to, by z jego pomocą przygotować jesienną dekorację mieszkania).

Nie można jednak odmówić mu także wyjątkowego smaku i wielu prozdrowotnych właściwości. W sezonie warto więc przyjrzeć mu się nieco dokładniej.

Czy patisony są zdrowe? Zaproś na swój talerz, a nie pożałujesz

Patison, potocznie nazywany dynią talerzową, tworzy owoce o nietypowym kształcie karbowanego dysku, którego średnica może osiągnąć nawet 30 cm, zaś waga około 1,5 kg. Skórka warzywa, w zależności od odmiany, przybrać może kremową, zielonkawą, zieloną, żółtą lub fioletową barwę.

Ich uprawa, z puntu widzenia doświadczonych ogrodników, nie należy do najtrudniejszych. Umieszczając je jednak w swoim ogrodzie należy pamiętać, że patison to warzywo ciepłolubne, które wręcz uwielbia regularne nasłonecznienie i podlewanie. Zbiory rozpoczynają się pod koniec czerwca, trwając do października, a nawet do pierwszych przymrozków. Potem zaś patison może wylądować na talerzu - a tam... zachwycić.

Czy patison jest lekkostrawny? Oto jego właściwości

Patisony w 95 proc. składają się z wody. Świetnie nawodnią więc organizm, będąc przy tym jednocześnie wyjątkowo niskokaloryczne - w 100 gramach warzywa znajduje się bowiem zaledwie 20 kcal. Niepozorny "dysk" do swojej diety wprowadzić powinny więc przede wszystkim osoby na diecie redukcyjnej. Warzywo nie zawiera dodatkowo w swoim składzie zbyt wielu węglowodanów czy tłuszczów, przez co zadba o sylwetkę.

Patison jest też lekkostrawny - dzięki czemu bez obaw mogą sięgać po niego osoby cierpiące na problemy trawienne. Warzywo reguluje pracę układu pokarmowego i przyspiesza metabolizm, wykazując przy tym właściwości antyoksydacyjne. Co więcej, jest obfite w witaminy - szczególnie te z grupy A i C oraz mikroelementy: wapń, żelazo, magnez, potas i kwas foliowy. To sprawia, że zbawiennie oddziałuje na zdrowie organizmu.

Regularne spożywanie patisonów może przyczynić się do wzmocnienia wzroku oraz poprawienia odporności. Zawarte w nich składniki odżywcze wpływają też korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, mięśniowy, nerwowy czy krwiotwórczy, pomagając też w utrzymaniu zdrowej i witalnej skóry. Warto więc zaprosić na swój talerz. Ale jak przygotować?

Czy patisony obiera się ze skórki? Oto czy patisony można jeść na surowo

Patisony warto zbierać w momencie, kiedy są jeszcze drobne i lekko niedojrzałe - wówczas mają miękką skórkę i można spożywać je nawet na surowo, dodając na przykład do ulubionej sałatki. W takiej formie staną się też jednym z lepszych zamienników słodyczy czy chipsów, po które sięgać powinny przede wszystkim osoby z nadwagą czy nadciśnieniem.

Starsze owoce patisona, po obraniu ze skórki, nadadzą się zarówno do smażenia czy duszenia - sprawdzając się na przykład jako dodatek do mięsnego gulaszu czy lecza, ale również zapiekania. Warzywo wystarczy przekroić na pół, wydrążyć gniazda nasienne i wypełnić farszem z mięsa i grzybów lub warzyw. W kuchni, w towarzystwie patisona, można oddać się prawdziwym, kulinarnym eksperymentom. A potem jedynie rozkoszować się jego wyjątkowym smakiem.

