Świeże warzywa, połączone ze sobą w formie zdrowej sałatki , zdają się być jednym z lepszych (a z pewnością zdrowszych) wyborów przy okazji ostatniego posiłku w ciągu dnia. Dietetycy i eksperci do spraw żywienia kiwają jednak przecząco głowami. Chociaż wybór sałatki na kolację wydaje się zdrowym nawykiem, w istocie do końca nim nie jest.

"Wieczorem ten sam błonnik może jednak okazać się trudniejszy do strawienia i nadwyrężać układ pokarmowy. Może to prowadzić do wzdęć i uczucia dyskomfortu, co może z kolei negatywnie wpływać na jakość snu" - dodaje. Ale to dopiero początek.