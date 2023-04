Spis treści: 01 Jak zrobić ciasto na pierogi żeby było miękkie?

02 Ciasto na pierogi Karola Okrasy. Jak je zrobić?

03 Skąd pochodzą pierogi?

Jak zrobić ciasto na pierogi żeby było miękkie?

Ile kucharek tyle różnych przepisów i preferencji dotyczących ciasta na pierogi. Jedni wzbogacają je o jajko, które ma sprawić, że ciasto będzie twardsze. Inni decydują się na odrobinę mleka, która ma wpłynąć na delikatność. Swój przepis na idealne ciasto na pierogi postanowił zdradzić Karol Okrasa.

Prezenter kulinarny oraz doświadczony szef kuchni, na którym wzoruje się wielu początkujących i tych nieco bardziej wprawionych kucharzy, podzielił się swoim sposobem na miękkie i elastyczne ciasto na pierogi. Jak się okazuje, kluczowe są zarówno składniki, jak i czas ich wyrabiania.

Zdjęcie Jak zrobić idealne ciasto na pierogi? Oto sekret Karola Okrasy / 123RF/PICSEL

Ciasto na pierogi Karola Okrasy. Jak je zrobić?

Klasyczny przepis mówi o tym, aby podczas przygotowywania ciasta na pierogi zmieszać ze sobą mąkę, wodę oraz sól. Tymczasem Karol Okrasa radzi, aby do ciasta dodać jeszcze inne, tajemnicze składniki. Mowa o mleku oraz maśle. Ciasto ma być wówczas wyjątkowo delikatne i proste w rozwałkowaniu.

Jak zrobić ciasto na pierogi z przepisu Karola Okrasy? Potrzebować będziemy:

500 g mąki pszennej,

120 - 150 ml mleka,

100 g masła,

sól.

Masło włożyć do rondelka, zalać mlekiem i podgrzewać do momentu, aż się rozpuści. Mąkę przesiać i wsypać do miski. Dodać sól. Kolejno wlać do niej rozpuszczone masło i mleko. Wymieszać łyżką.

Kiedy ciasto będzie niego chłodniejsze, zacząć wyrabiać ręcznie aż do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji. Podzielić na trzy części. Każdą z nich owinąć folią aluminiową i wstawić do lodówki na 10 - 15 minut. Przed rozwałkowaniem ciasto musi bowiem lekko odpocząć.

Skąd pochodzą pierogi?

Smakiem pierogów zachwycamy się w Polsce od lat. Wielu z nas, zapytanych skąd pochodzi to danie, bez zawahania wskaże właśnie nasz kraj. Tymczasem potrawa przywędrowała do Polski z Chin około XIII wieku. Legenda głosi, że biskup Jacek Odrowąż miał tak mocno zachwycić się smakiem tego dania w Kijowie, że postanowił podobny pomysł wypróbować również w Polsce.

Początkowo pierogi były daniem serwowanym wyłącznie na specjalne okazje. Przygotowywano je w różnych kształtach i wielu wersjach smakowych. Dziś w smakach możemy wręcz przebierać. Bez przeszkód pierogi nazwać można jedną z ulubionych potraw Polaków.

