Mało kto pamięta o tej wigilijnej zupie. Niegdyś królowała na stołach mieszkańców Podkarpacia

Niektóre z wigilijnych potraw od lat uchodzą już jednak za nieco zapomniane. Należy do nich na przykład "koci lament" z Podkarpacia . U jednych z pewnością budzi wspomnienia z dzieciństwa, u innych może wywołać niemałe zaskoczenie ze względu na swoją nazwę.

Jak Polska długa i szeroka, każdy z regionów ma swoje wigilijne tradycje. Łączy je zazwyczaj to, że są one postne, nie ma w nich mięsa i zwierzęcego tłuszczu. Potrawy mięsne trafiają na talerz dopiero w pierwszy dzień świąt, czyli Boże Narodzenie. Wśród wigilijnych dań królują zwłaszcza te składające się z darów ziemi, np. zboża, grzyby, suszone owoce, kapusta, groch czy mak.

Dawniej na wigilijnym stole znajdował się również "koci lament". Czym jest ta unikatowa potrawa? To rodzaj zupy owocowej, składającej się z trzech składników:

Dawniej zupa często gościła na wigilijnych stołach. Dzięki fasoli była sycąca, powidła śliwkowe nadawały jej kremowej konsystencji, a suszone śliwki słodko-kwaśnego smaku. Można ją podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Co ciekawe, w gminie Kolbuszowa mianem "kociego lamentu" określa się natomiast ziemniaki i kluski zabielane mlekiem.

Skąd nazwa "koci lament"? Tutaj teorie są różne, ale pochodzi ona najprawdopodobniej od powiedzenia "Tyle co kot napłakał". Oznacza to "prawie nic, odrobinę, bardzo mało". Używamy tego stwierdzenia, gdy chcemy podkreślić jak niewiele czegoś jest. Dlatego też nazwa zupy idealnie odzwierciedla liczbę składników potrzebnych do jej przygotowania.