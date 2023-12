Ulubione świąteczne potrawy Polaków. Niektóre odpowiedzi mogą zaskoczyć

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

Boże Narodzenie to trzy dni świętowania, podczas których przez stół przewija się mnóstwo potraw, które w tym czasie dla wielu smakują najlepiej. Polakom do gustu najbardziej przypadło kilka z nich. Wszystko przez wyrazisty aromat i intensywny smak. Sprawdziliśmy, co dokładnie skradło ich serca, a w odpowiedziach pojawiły się opcje, które nie dla wszystkich mogą być znane.

Zdjęcie Internauci wskazali potrawy, które w święta smakują im najbardziej / 123RF/PICSEL