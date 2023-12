Czym są bobalki?

Bobalki to tradycyjne wigilijne danie, bardzo popularne zwłaszcza na południu Podkarpacia. Co ciekawe - mogą być serwowane w postaci małych kluseczek z ciasta na pierogi lub w formie drożdżowych bułeczek, które często przygotowuje się m.in. na Słowacji. Jednak wspólnym mianownikiem bobalkowych kluseczek i bułeczek jest mak i miód.

Podkarpackie, wigilijne bobalki - przepis

Składniki:

500 g mąki pszennej,

1 szklanka ciepłej wody,

1 jajko,

2 łyżki oleju lub roztopionego masła,

1/2 płaskiej łyżeczki soli,

50 g maku,

2 szklanki mleka,

1 łyżka cukru,

3 łyżki miodu.

Przyrządzanie podkarpackich bobalków zaczynamy od zagotowania mleka, do którego dodajemy cukier i suchy mak. Całość należy gotować przez 10 minut - od czasu do czasu mieszając. Mleko powinno wchłonąć się w mak, by ten odpowiednio napęczniał. Jeśli po ugotowaniu zostanie nam resztka mleka, należy je odsączyć od maku.

Mak odstawiamy do ostudzenia, a po tym czasie dwukrotnie przepuszczamy go przez maszynkę do mielenia.

Zdjęcie Bobalki są popularne na południu Podkarpacia/FOT. © Canva | Marcus Z-pics / INTERIA.PL

Łączymy ze sobą mąkę, jajko, wodę i olej i wyrabiamy z nich gładkie ciasto. Z ciasta rolujemy niewielkie "wałeczki" i odrywamy z nich kawałki ciasta, z którego następnie należy wyrobić kulki wielkości orzecha włoskiego. Tak przygotowane ciasto wrzucamy do garnka z gotującą się i posoloną wodą. Od momentu ich wypłynięcia na powierzchnię, gotujemy przez około 5 minut - aż w środku nie będą surowe.

Po ugotowaniu bobalki odcedzamy i przekładamy do naczynia. Dodajemy mak i miód. Całość delikatnie mieszamy, by miód i mak oblepiły kluseczki. Bobalki powinniśmy podawać na ciepło.

