Sierpień zawitał w kalendarzu i na straganach. Mamy już wiśnie, śliwki i pierwsze jabłka. Wciąż są dostępne maliny, jeżyny, porzeczki, agrest i czereśnie. Wybór jest ogromny. Problem stanowią ceny. Na tanie owoce nie mamy w tym roku szans. Żywność jest bardzo droga, szczególnie nieprzetworzona, w tym warzywa i owoce. Warto wybierać tańsze, które nie ustępują zawartością składników odżywczych. Dziś pierwsza piątka. Które, dostępne w sierpniu owoce się do niej zakwalifikowały?

Śliwki

Zdjęcie Śliwki nie tylko korzystnie wpływają na układ trawienny - są też źródłem cennej witaminy E / 123RF/PICSEL

Śliwki są sycące. Już kilka sztuk wystarczy, by zaspokoić apetyt. Wszystko za sprawą bogactwa naturalnego włókna roślinnego (błonnika), w które obfituje każda śliwka. Wypełniając żołądek, błonnik szybko daje uczucie sytości. Śliwkami nie można objadać się bez umiaru. Warto zjeść dwie-trzy i na tym poprzestać. To doskonała metoda na usprawnienie leniwego metabolizmu, pozbycie się zaparć i przyspieszenie oczyszczania organizmu z toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Ale śliwki to nie tylko błonnik.

Śliwki są źródłem trzech witamin o silnych właściwościach przeciwutleniających - mowa o witaminie C, A i E. Są zatem sprzymierzeńcem odporności, lepszej kondycji skóry i oczu. Pomagają też stawić czoła wolnym rodnikom, które sieją w ludzkim ciele istne spustoszenie. Jeśli zależy nam na antyoksydacyjnym działaniu śliwek, wybierajmy te z ciemną skórką. Ciemnofioletowe obfitują w polifenole, które wzmacniają potencjał tych pysznych owoców w neutralizowaniu toksycznego działania wolnych rodników.

Dzięki bogactwu witamin z grupy B, śliwki sprzyjają dobrej pracy systemu nerwowego i mają korzystny wpływ na samopoczucie. Kilogram śliwek to koszt około 5 zł.

Papierówki

Zdjęcie Papierówki dobrze gaszą pragnienie / 123RF/PICSEL

Bohater „paragonów grozy”. Gofry jak znad morza zrobisz sam w domu! Te małe, jasnozielone jabłuszka pojawiają się już w drugiej połowie czerwca, ale najlepiej smakują zrywane w lipcu i sierpniu. Papierówki mają delikatnie kwaskową nutę i wiele korzyści metabolicznych. Relatywnie niska zawartość fruktozy (cukier prosty) i wysoka zawartość błonnika czyni z nich produkt idealny dla diabetyków, osób odchudzających się i wszystkich, które uskarżają się na leniwe jelita. Papierówki zawierają obie frakcje błonnika - rozpuszczalną i nierozpuszczalną, doskonale stymulują ruchy perystaltyczne jelit i oczyszczenia organizmu z toksyn. Mają korzystny wpływ na metabolizm cukrów i szereg składników aktywnych biologicznie. W tych małych jabłuszkach są liczne witaminy, również te o potencjale przeciwutleniającym i składniki mineralne. Papierówki dobrze gaszą pragnienie, nie bez powodu królują na polskich stołach w najcieplejszych miesiącach roku. Za kilogram papierówek trzeba zapłacić średnio 5 zł.

Porzeczki

Zdjęcie Porzeczki. Bogate w przeciwutleniacze: witaminy A, C, E oraz żelazo, potas i selen. Hamują rozwój komórek nowotworowych. Poprawiają apetyt / 123RF/PICSEL

Białe porzeczki pojawiają się w sprzedaży najrzadziej. Zdecydowanie częściej spotkamy czerwone i czarne. Kolor to dopiero początek różnic. Po czerwone porzeczki powinny sięgać osoby, którym dokuczają zaparcia. Czarne są zalecane przy skłonności do biegunek. Czerwone są wskazane dla osób z chorobami układu krążenia - sprzyjają obniżeniu cholesterolu i normalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Czarne mają wysoką zawartość antyoksydantów i chronią przed toksycznym działaniem wolnych rodników, czyli przedwczesnym starzeniem i chorobami cywilizacyjnymi. Mocno różni je również cena. Czerwone kosztują tego lata około 7-8 zł/kg, czarne dwukrotnie więcej.

Agrest

Zdjęcie Medycyna niekonwencjonalna zaleca stosowanie agrestu, gdy borykamy się z artretyzmem / 123RF/PICSEL

Agrest trochę ginie w letniej ofercie owoców. Może nie wyróżnia się wizualnie, za to zdecydowanie w aspekcie korzyści dla zdrowia. Agrest działa jak prawdziwy katalizator metaboliczny. Przyspiesza trawienie i działa moczopędnie. Jest szczególnie polecany dla diabetyków i moli książkowych, tudzież fanów maratonów filmowych. Wzmacnia oczy i chroni przed tak poważnymi schorzeniami jak jaskra, zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej. Agrest jest też cennym wsparciem dla serca i całego układu krążenia. Zapobiegając odkładaniu się blaszek miażdżycowych, chroni przed rozwojem miażdżycy. Zawarty w owocach potas sprzyja normalizacji ciśnienia krwi, a rutyna uszczelnia naczynia krwionośne. Kilogram agrestu kosztuje około 10 zł.

Wiśnie

Zdjęcie Wiśnie chronią serce przed choronbami / 123RF/PICSEL

Te owoce szczególnie lubią serce. Z wzajemnością. Wiśnie powinni zaprosić do jadłospisu wszyscy, którzy żyją ze schorzeniami kardiologicznymi, albo są nimi genetycznie obciążeni. Zawarte w wiśniach liczne składniki biologicznie aktywne sprzyjają redukcji tłuszczu brzusznego, co daje nie tylko efekt estetyczny, ale też szereg korzyści dla zdrowia. Jak wiadomo, otyłość brzuszna i tłuszcz trzewny są poważnym obciążeniem dla serca i czynnikami rozwoju wielu chorób. Wiśnie pomagają w normalizacji poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi. Kilogram wiśni to koszt około 7 zł.