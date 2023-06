Koktajl, po którym wyglądasz i czujesz się doskonale

Kuchnia Witalność i piękna figura. Czy istnieje przepis na "wieczną młodość"? Sposoby Ewy Wachowicz na piękną sylwetkę Ewa Wachowicz zdradza przepis na specjalny koktajl, po którym nie tylko będziemy czuć się lekko.

- Chlorella oraz zielony jęczmień to doskonałe składniki, jeśli chcemy "wymieść" toksyny z organizmu i wspomóc odchudzanie - tłumaczy Wachowicz. - Chlorella pomaga oczyszczać jelito grube, a co więcej chroni wątrobę i powoduje, że krew jest oczyszczona. To wszystko przyczynia się do tego, że wyglądamy i czujemy się doskonale. Wzmocniona zostaje też nasza odporność. Z kolei zielony jęczmień jest bogaty w błonnik, który wspomaga proces oczyszczania organizmu. Co więcej, przyczynia się do poprawy wyglądu skóry - dodaje restauratorka.

Jak przygotować wspomniany koktajl? Oto przepis.

Reklama

Przepis na zielony koktajl od Ewy Wachowicz

Składniki:

1 łyżeczka jęczmienia zielonego mielonego

3 tabletki chlorelli

sok z cytryny

1 szklanka wody

kurkuma

pieprz

Zdjęcie Chlorella i młody jęczmień - duet dla zdrowia! / 123RF/PICSEL

Opis przygotowania:

do miksera wlać wodę wsypać jęczmień zielony dodać chlorellę i sok z cytryny zmiksować doprawić kurkumą i pieprzem

Polecamy również:

Na woreczek żółciowy i żołądek działa niczym plaster. Teraz ma największą moc

Ten jeden produkt zastąpi cebulę i czosnek. Nazywany jest "przyprawą bogów"

Wystarczy pół szklanki dziennie. Ta mikstura przeniesie działanie jelit na wyższy poziom

Zobacz także, jak zrobić zielony koktajl odmładzający