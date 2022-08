Spis treści: 01 Ciasta od siostry Anastazji

02 Przepis siostry Anastazji na placek z serem i śliwkami

03 Składniki na placek z serem i śliwkami

04 Placek z serem i śliwkami. Tak robi go siostra Anastazja

Ciasta od siostry Anastazji

Siostra Anastazja gotowaniem mówi - kocham. Wie, jak przygotować coś, co zachwyci gości i wypełni nasz dom niezwykłym zapachem. Pomaga odkrywać talenty kulinarne i zachęca nie tylko do wspólnych posiłków, ale i do ich przygotowywania w rodzinnym gronie. Jej książki kulinarne cieszą się ogromną popularnością, szczególnie często miłośnicy słodkich deserów szukają właśnie jej pomysłów na ciasta, ciasteczka czy rogaliki. Jeśli chcecie przygotować coś smacznego, polecamy dzisiaj placek z serem i śliwkami.



Reklama

Czytaj również: Kultowy przepis z domu siostry Anastazji. Tak robi je zakonnica

Zanim zabierzemy się za pieczenie, przypominamy ważne wskazówki, którymi kiedyś podzieliła się siostra Anastazja. W wywiadzie dla KOBIETA.interia.pl na pytanie, o czym trzeba pamiętać, żeby wszystko dobrze wyszło z jej przepisów, odpowiedziała:

"Trzeba znać piec. Kiedy jesteśmy na spotkaniach z różnymi paniami, to podkreślają, że trzeba zwracać na to uwagę. W 180 stopniach jeden piec upiecze dobrze, a w drugim ta temperatura będzie już za wysoka i wszystko spali". Dodała również: "W naszych książkach nie ma wagi składników, tylko szklanki, łyżki. Nie można się co do joty kierować się przepisem. Jeśli są duże jajka, to według swojego myślenia trzeba dać do mąki jedno mniej, bo ciasto będzie za rzadkie. A jak są malutkie, to trzeba dodać jedno więcej".

Czytaj więcej: Siostra Anastazja: Nie można co do joty kierować się przepisem

Zdjęcie Śliwki to doskonała osłoda końca lata / 123RF/PICSEL

Przepis siostry Anastazji na placek z serem i śliwkami

Składniki na placek z serem i śliwkami

Ciasto kruche

30 dag mąki

15-20 dag cukru kryształu

20 dag masła

3-4 żółtka

3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa:

50 dag sera twarogowego zmielonego

100 ml mleka

6 jaj

10 dag mąki

1 cukier waniliowy

25-30 dag cukru kryształu

Kruszonka:

20 dag mąki

1 cukier waniliowy

12 dag cukru pudru

2 żółtka

7 dag zmielonych orzechów lub migdałów

13 dag masła

Dodatki: 1,5 kg śliwek bez pestek, 3-4 łyżki bułki tartej

Placek z serem i śliwkami. Tak robi go siostra Anastazja

Ciasto kruche: Z podanych składników zagnieść ciasto kruche. Masa serowa: Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać ser, mąkę oraz mleko. Na końcu delikatnie wmieszać pianę z białek ubitych na sztywno. Kruszonka: Wszystkie składniki zagnieść. Przygotowanie do pieczenia: Ciasto kruche ułożyć na spodzie blaszki i posypać bułką tartą, następnie równomiernie poukładać połówki śliwek i przykryć masą serową. Wierzch posypać kruszonką. Piec przez ok. 1 godz. w temp. ok. 180 st. C. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

Smacznego!



*Przepis pochodzi z książki "102 ciasta z owocami Siostry Anastazji".