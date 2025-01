Pierwszy etap pracy nad popisowym posiłkiem zaczyna się już w sklepie. Świeże mięso cechuje się jasnoróżowym kolorem — unikaj porcji o szarawym odcieniu i intensywnym zapachu. Aby podczas obróbki schab nie stał się suchy i twardy jak podeszwa, wybieraj kawałki, które nie są całkowicie pozbawione tłuszczu . Podczas pieczenia będzie powoli się wytapiać, co nada mięsu soczystość.

Z czego zrobić marynatę do pieczonego schabu?

Marynowanie to kolejny krok, którego nie należy pomijać, jeśli zależy nam na tym, aby schab był kruchy, aromatyczny i pełen smaku. Mięso należy poddać działaniu przypraw minimum trzy godziny przed planowanym pieczeniem. Najlepsze rezultaty otrzymamy jednak po marynowaniu schabu przez co najmniej 12 godzin . Ten czas mięso powinno spędzić w lodówce. Jakie składniki najlepiej sprawdzą się przy tym fragmencie wieprzowiny?

Jako bazę wykorzystaj oliwę lub olej rzepakowy. W marynacie do schabu nie może zabraknąć kwaśnego składnika , który zmiękczy mięsne włókna. W tym celu użyj soku z cytryny, octu balsamicznego lub musztardy. Wśród ziół i przypraw pasujących do schabu wyróżnia się przede wszystkim: czosnek, tymianek, rozmaryn, majeranek i czarny pieprz . Jeśli chcesz nadać mięsu delikatną słodycz i uzyskać efekt karmelizacji, dodaj odrobinę miodu lub brązowego cukru.

Część pracy już za nami, nadal jednak nie powinniśmy pozwalać sobie na kulinarną beztroskę. Nie należy poddawać obróbce mięsa zaraz po wyjęciu z lodówki. Wyjmij je wcześniej, aby zbliżyło się do temperatury pokojowej. Ostrożnie osusz przy pomocy ręcznika papierowego. Przed włożeniem do piekarnika obsmaż schab z każdej strony na rozgrzanej patelni. To pozwoli zatrzymać soki w mięsie, dzięki czemu gotowy posiłek będzie rozpływać się w ustach.